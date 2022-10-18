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Общество

«Стройбаза на Алмазной» продолжает сезон акций

18.10.2022 11:16|ПсковКомментариев: 0

Для кого-то время перемен – это новый год или начало сезона, но только не для «Стройбазы на Алмазной». Именно там считают, что время перемен может наступить в любой момент, даже поздней осенью. Поэтому стройбаза традиционно дарит псковичам скидки на товар.

 

Большие перемены всегда начинаются с первого шага. Но в какую сторону его сделать? Всегда можно начать с мелочей: присмотреть новые шторы, поменять обои, а также присмотреть себе новую плитку на кухню или в ванну. Самый главный совет, который можно усвоить – не суетится.

Более 100 магазинов, расположенных на территории стройрынка, предлагают широчайший выбор товаров для строительства и ремонта: от гвоздя до кровли, от обоев, плитки и ламината до мебели и бытовой техники. Такое разнообразие многопрофильных магазинов в одном месте - именно то, что нужно в период перемен.

А помогут в выборе опытные специалисты и продавцы, которые проконсультируют, предоставят образцы и расскажут о сезонных акциях, уделяя вам максимум внимания и подсказывая, что подойдет лучше именно под ваш запрос. Бережное отношение к клиенту, внимательность и компетентность поможет понять, что ремонт не страшный, утомляющий процесс.

Обои, краски, новая сантехника, стройматериалы с сезонными скидками - вы можете порадовать ими себя или же приобрести сертификат в любой из магазинов «Стройбазы на Алмазной» для своих друзей, которые наверняка давно мечтают преобразить обстановку дома.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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