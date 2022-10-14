Общество

Количество вакансий «мужских» профессий выросло на 74% с начала частичной мобилизации

На сайтах по поиску работы после объявления частичной мобилизации возросло число вакансий в «мужских» профобластях. В девяти сферах, в которых в основном задействованы мужчины, число вакансий в период с 21 сентября по 11 октября увеличилось в среднем на 74% в сравнении с периодом с 21 августа по 11 сентября.

Наибольший прирост отмечается в автомобильном бизнесе — 97%, в IТ — 85%, в сфере транспорта и логистики — 83%, в области инсталляции и сервиса — 80%, в производстве и сельском хозяйстве — 79%, в строительстве — 70%. Также на 80% увеличился спрос на рабочий персонал, сообщают «Известия».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2022-м число вакансий по «мужским» профессиям в среднем выросло на 136%, следует из данных HeadHunter.

В сервисе Superjob также отметили динамику роста вакансий в сегментах авто- и ж/д перевозок, логистики, станко- и машиностроения, металлургии и в автосервисах.

При этом в целом рынок труда пока слабо реагирует на проведение частичной мобилизации, считает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. К примеру, с 3 по 9 октября число активных вакансий снизилось на 1%, а число активных резюме выросло на 0,3% по сравнению с первой неделей после объявления частичной мобилизации, добавила она.

В то же время за период с 21 сентября по 11 октября 2022 на hh.ru опубликовано 44,7 тыс. вакансий с постоянным удаленным форматом работы. Это в 2 раза больше, чем за период с 21 августа по 11 сентября 2022, сообщили представители сервиса.