Общество

Молодежь опаздывает на работу чаще старшего поколения – аналитики

72% россиян признались, что никогда не опаздывают на работу. 23% опаздывают время от времени: 3% несколько раз в неделю, 5% - несколько раз в месяц, 15% - лишь несколько раз в год. В основном время опоздания не превышает 15 минут, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще остальных опаздывают на работу респонденты моложе 34 лет. Респонденты старше 45 лет, напротив, чаще всего отличаются пунктуальностью. Чем выше размер заработка, тем меньше опозданий позволяют себе работники.

Самыми частыми причинами своей непунктуальности россияне назвали проблемы с общественным транспортом (35%), пробки на дорогах (33%) и долгий сон (11%). Вовремя приходить на работу каждому двадцатому мешают семейные обязанности и неорганизованность. По 3% в своих опозданиях винят лень, форс-мажорные обстоятельства и личные дела, 2% - низкую мотивацию.

За 13 лет количество пунктуальных работников увеличилось вдвое больше: 35% в 2009 году, 72% сейчас. Все чаще причиной опозданий на работу называют проблемы с общественным транспортом: 22% в 2009 году и 33% сейчас.