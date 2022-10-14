Общество

Детские площадки в Дедовичах стали безопаснее благодаря судебным приставам

Детские игровые площадки в Дедовичах привели в соответствие с требованиями безопасности после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Надзорный орган обратился в суд с иском к администрации городского поселения «Дедовичи», чтобы обязать её привести детские игровые площадки в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. В рамках исполнительного производства судебный пристав вручил предупреждение об уголовной ответственности.

Не желая наступления таких последствий, администрация городского поселения «Дедовичи» исполнила решение суда и предоставила в отделение судебных приставов акт выполненных работ.