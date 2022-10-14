Общество

Барные стулья заказали для оборудования помещения центра занятости в Пскове

Государственное казенное учреждение Псковской области «Областной центр занятости населения» заказало барные стулья в обивке для оборудования помещения центра занятости по Пскову и Псковскому району. Как сообщается в документах на сайте закупок, начальная цена контракта составит 91 тысячу 700 рублей.

Иллюстрация из технического задания

Учреждению требуется четыре барных стула с каркасом из стальной трубы и полимерным порошковым покрытием, мягким сиденьем с наполнителем из пенополиуретана, холлофайбера, спинкой, ножками, соединенными между собой подставкой для ног. Допустимая нагрузка - не менее 100 кг.

Поставка товара осуществляется по адресу: Псков, улица Коммунальная, 71а.

Источник финансирования - бюджет Псковской области. Срок исполнения: в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.