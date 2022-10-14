Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

От коронавируса в Псковской области умер ещё один человек. С начала пандемии болезнь в регионе унесла жизни 1926 человек, сообщается в официальном Telegram-канале области.
За прошедшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом в регионе. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 563 раза. Выздоровели за сутки в Псковской области 93 пациента, всего – 121 720.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 40684/35
- Великие Луки – 18159/2
- Бежаницкий район – 1595/8
- Великолукский район – 2842/0
- Гдовский район –2227/0
- Дедовичский район – 3070/4
- Дновский район – 1002/0
- Красногородский район – 1121/1
- Куньинский район – 1054/0
- Локнянский район – 1197/0
- Невельский район – 5605/1
- Новоржевский район – 1338/0
- Новосокольнический район –3295/1
- Опочецкий район – 3810/2
- Островский район – 6074/3
- Палкинский район – 1257/0
- Печорский район – 2939/1
- Плюсский район – 1956/0
- Порховский район – 4523/0
- Псковский район – 9673/5
- Пустошкинский район – 1567/1
- Пушкиногорский район – 1777/0
- Пыталовский район – 1918/0
- Себежский район – 2985/0
- Стругокрасненский район – 2104/1
- Усвятский район – 745/0.
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