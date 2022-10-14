Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Ксения Журавкова и Сергей Васильев.

Ключевые темы выпуска:

Ещё одна чёрная метка для Meta*.

Мобилизация в Сети: кто как проявил себя на информационном поле.

Начало программы - в 12.05. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

* деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, компания включена в перечень террористов и экстремистов

Трансляция завершена.