Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудят Ксения Журавкова и Сергей Васильев.
Ключевые темы выпуска:
Начало программы - в 12.05. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.
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Трансляция завершена.