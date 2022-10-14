Общество

Черная лисица явилась к псковским рыбакам. ВИДЕО

Чернобурую лисицу повстречали псковичи на рыбалке. Запись об этом разместили в группе «Псковский рыболовный форум» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Виктор Припутенко / «ВКонтакте»

«Рыбы нет, зато клюнула лиса», – отметил автор поста.

В комментариях подписчики сообщества отметили, что ни разу не видели таких лис.

«Почему не рыжая?» – возмутился мужчина.

Ему ответили, что это чернобурая краснокнижная лисица.

«Людей не боится. Поаккуратней, лис опасно так приучать, бешенством часто болеют», – предупредил житель региона.

Добавим, что из-за высокой ценности своего меха чернобурая лиса занесена в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.