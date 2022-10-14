Общество

Вирусолог предупредил об опасности нового вида гриппа в России

Вирус гриппа типа А (H3N2), первый случай которого выявили в России в новом эпидсезоне, является опасной инфекцией, которая тяжело протекает у граждан, находящихся в категории риска. Об этом сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«К сожалению, мы не можем на 100% влиять на распространение вируса, но мы можем уменьшить интенсивность, скорость распространения и себя обезопасить. Изначально гриппозная инфекция - это отдельно выделенное международным сообществом серьезное заболевание, острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему. Для групп риска это достаточно тяжелая инфекция, по-особому может протекать, например, у маленьких детей, у беременных женщин, у лиц пожилого возраста, людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, различными иммунодефицитами. Еще осложняется ситуация тем, что ковид продолжается, и сочетание ковид плюс грипп - может быть более тяжелое течение», - цитирует его «Газета.ru».

Георгий Викулов добавил, что относиться к гриппу нужно как к серьезной инфекции и отметил, что в южном полушарии грипп А вызвал высокую заболеваемость в этом году.

«Грипп А в Южном полушарии уже вызвал серьезную достаточно в этом году гриппозную инфекцию, поэтому к нему сейчас приковано внимание разных специалистов. Грипп всегда опасен, грипп не бывает безопасным - это всегда опасная инфекция. Грипп способен вызвать гриппозную пневмонию, которая по-другому называется летальная пневмония, поэтому отношение к гриппу должно быть как к серьезной инфекции», - подчеркнул он.

Вирусолог подчеркнул, что для профилактики гриппа необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности, а также вакцинироваться.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый вирус гриппа типа А (H3N2) в новом эпидсезоне был выявлен в России. По ее словам, этот вирус завезли из Египта.