Общество

Развития отрасли и новых достижений пожелал Борис Елкин псковским дорожникам

Развития отрасли и новых достижений пожелал глава администрации города Пскова Борис Елкин сотрудникам дорожной отрасли. Свое поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин

Он отметил, что мосты в жизни важны также, как и кровеносная система в организме, которая, по его словам, подобно сосудам связывает населенные пункты и снабжают всем необходимым. Борис Елкин добавил, что от качества и безопасности дорог зависит благополучие жителей Псковской области.

«Желаю дорожникам дальнейшего развития отрасли и новых достижений, освоения передовых технологий и интересных проектов. Пусть ваша работа приносит удовольствие и достаток, а жители радуются новым километрам безупречных дорог», - поздравил сити-менеджер.