Общество

В Минстрое предложили привлечь безработных к работе на стройке

В строительной отрасли работают 11 млн человек, требуется еще 3–5 млн. Об этом сообщили в общественном совете при Минстрое.

Там предлагают привлечь безработных — по информации общественников, на учете в органах занятости находится более 1,8 млн человек, которые уже долго время не могут найти себе место. Пока девелоперы их не рассматривают из-за отсутствия опыта.

Общественный совет при Минстрое разработает систему привлечения таких граждан на стройки и представит ее в министерство.

«В частности, необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — цитируют «Известия» ответственного секретаря комиссии по профобразованию общественного совета при Минстрое Надежду Прокопьеву.

Востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры — например, каменщики, укладчики — можно подготовить достаточно легко и быстро, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Обучить же специалиста высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, монтажники, электрики и автоматики, бетонщики) сложнее и дольше.

С начала пандемии перед строительной отраслью остро встала проблема кадров, которую каждый из девелоперов пытается решить индивидуально, говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Например, привлекают отбывающих наказание граждан, рабочих не только из Средней Азии, но и Кубы, Африки или дальневосточных государств, рассказал он.

«Особенно остро стоит вопрос среди линейных инженерно-технических работников», — рассказали в девелоперской группе «Интеко».