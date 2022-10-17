Общество

Минпросвещения попросило регионы запретить использование WhatsApp в школах

Минпросвещения порекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp* (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена в России), в рамках образовательного процесса в школах, пишет «Коммерсантъ».

Власти Хабаровского края и Курской области сообщили, что министерство прислало письмо, в котором говорилось о запрете использовать иностранные мессенджеры и в качестве замены предлагалось перейти на «VK Мессенджер». Также сотрудникам школ порекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации». Ограничиться использование иностранных мессенджеров посоветовали и родителям.

Однако в Минпросвещения сообщили газете, что их рекомендации касались только учителей во время их работы с государственной системой «Моя школа», каналы общения родителей не регламентируются.

*принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов