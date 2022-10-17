Общество

Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки

В большинстве современных мегаполисов отсутствуют частные овощехранилища подвального типа. Если вы решили хранить заготовки на зиму в подвале, лучше делать это в частном доме — в противном случае придется заплатить штраф, пояснила агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

По ее словам, важно понять, где именно закон позволяет размещать заготовки. Бывает, что жильцы многоэтажек хранят соленья в подвалах. Подвал многоквартирного жилого дома, хотя и является общим имуществом жильцов, но его основное целевое назначение — расположение коммуникаций и инженерного оборудования.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей», — подчеркнула эксперт.

Таким образом, если техническим паспортом или проектом здания дома не предусмотрены отсеки для хранения, то подвал автоматически считается не предназначенным для хранения личных вещей, включая заготовки.

В случае, если подвал оборудован кладовками, то банки должны располагаться на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если таковые имеются в помещении.

Следит за соблюдением требований закона управляющая компания или ТСЖ. МЧС контролирует исполнение законодательных запретов и привлекает к ответственности за нарушение.