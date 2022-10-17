Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
Планы псковских либерал-демократов
Топ клиник Пскова
Защита от мошенников
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
Первые счета за электроэнергию
бонусы для членов профсоюза
Господин Рейтингомер
штраф за обман энергетиков
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 17.10.2022 06:580 Рабочая неделя на Северо-Западе России стартует под аккомпанемент дождей 17.10.2022 09:500 Как в Псковской области заработать 300 000 рублей за месяц, рассказали эксперты 17.10.2022 09:490 День участкового терапевта отмечают 17 октября 17.10.2022 09:400 С Tele2 понедельники станут приятными 17.10.2022 09:301 Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки 17.10.2022 09:270 Прощание с главврачом кожвендиспансера Надеждой Кирпичевой состоится 18 октября
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки

17.10.2022 09:30|ПсковКомментариев: 2

В большинстве современных мегаполисов отсутствуют частные овощехранилища подвального типа. Если вы решили хранить заготовки на зиму в подвале, лучше делать это в частном доме — в противном случае придется заплатить штраф, пояснила агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

По ее словам, важно понять, где именно закон позволяет размещать заготовки. Бывает, что жильцы многоэтажек хранят соленья в подвалах. Подвал многоквартирного жилого дома, хотя и является общим имуществом жильцов, но его основное целевое назначение — расположение коммуникаций и инженерного оборудования.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей», — подчеркнула эксперт.

Таким образом, если техническим паспортом или проектом здания дома не предусмотрены отсеки для хранения, то подвал автоматически считается не предназначенным для хранения личных вещей, включая заготовки.

В случае, если подвал оборудован кладовками, то банки должны располагаться на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если таковые имеются в помещении.

Следит за соблюдением требований закона управляющая компания или ТСЖ. МЧС контролирует исполнение законодательных запретов и привлекает к ответственности за нарушение.

Теги: #штраф #Россия #заготовки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?
В опросе приняло участие 545 человек
17.10.2022, 09:540 «Часто поселяется на чердаках»: в Псковской области появился новый хищник 17.10.2022, 09:500 Как в Псковской области заработать 300 000 рублей за месяц, рассказали эксперты 17.10.2022, 09:490 День участкового терапевта отмечают 17 октября 17.10.2022, 09:400 С Tele2 понедельники станут приятными
17.10.2022, 09:302 Россиян предупредили о штрафах за домашние заготовки 17.10.2022, 09:270 Прощание с главврачом кожвендиспансера Надеждой Кирпичевой состоится 18 октября 17.10.2022, 09:180 С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации 17.10.2022, 09:000 Женщина погибла при пожаре в Невельском районе
17.10.2022, 08:550 Минпросвещения попросило регионы запретить использование WhatsApp в школах 17.10.2022, 08:540 В России лифт насмерть придавил человека 17.10.2022, 08:320 Перечислены продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года 17.10.2022, 08:110 Можно ли не платить за ЖКХ при потере работы, объяснили россиянам
17.10.2022, 07:540 Посвящённая наследию Петра I всероссийская конференция прошла в Великих Луках 17.10.2022, 07:466 Сколько лет копить жителю Псковской области на новый автомобиль, выяснили эксперты 17.10.2022, 07:362 Паровое отопление проведут в церкви святой Варвары в Печорах 17.10.2022, 07:180 В Минстрое предложили привлечь безработных к работе на стройке
17.10.2022, 06:580 Рабочая неделя на Северо-Западе России стартует под аккомпанемент дождей 16.10.2022, 22:000 В Дедовичах проводили мобилизованных граждан 16.10.2022, 21:430 Александр Козловский рассказал об изменениях для абитуриентов и студентов 16.10.2022, 21:204 Посетителю кафе в Пскове подали торт с плесенью
16.10.2022, 20:570 Женщина погибла в результате ДТП в Печорском районе 16.10.2022, 20:370 «Михайловское» представляет свой выставочный проект к 350-летию Петра I в Калужской области 16.10.2022, 20:190 Волейболистки из Идрицы заняли первое место в турнире в Невеле 16.10.2022, 20:010 Доброго здоровья и благополучия пожелал дорожникам Владимир Кузь
16.10.2022, 19:406 Средняя пенсия в России может вырасти до 21 650 рублей – эксперты 16.10.2022, 19:250 Восьмерых сотрудников «Псковавтодора» мобилизовали 16.10.2022, 19:031 В Белоруссии предотвратили серию терактов 16.10.2022, 18:420 Передачу о Гдовском районе покажут на телеканале «Культура»
16.10.2022, 18:401 Всемирный день анестезиолога-реаниматолога отмечают 16 октября 16.10.2022, 18:230 Активисты ТОС «Подкова» вышли на субботник по благоустройству спортивной трассы в Великолукском районе 16.10.2022, 18:011 В Псковской области пройдет очередной этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 16.10.2022, 17:420 Мост через ручей в Плюсском районе находится в аварийном состоянии
16.10.2022, 17:262 Фотофакт: художники закончили создание очередного мурала на Запсковье 16.10.2022, 17:150 Великолукские спортсмены приняли участие в турнире по самбо 16.10.2022, 16:450 Два автомобиля столкнулись на Запсковье 16.10.2022, 16:220 Что делать, если в лесу попался артснаряд, рассказали псковичам
16.10.2022, 16:030 В Печорском районе обсудили развитие территорий и создание туристического кода 16.10.2022, 15:430 Приемная Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит жалобы граждан на нарушения при мобилизации 16.10.2022, 15:280 Ушла из жизни главный врач кожно-венерологического диспансера Псковской области 16.10.2022, 15:200 Великолукский драматический театр принял участие в фестивале моноспектаклей «SOLO»
16.10.2022, 15:194 Президент РФ соберет Совет безопасности на следующей неделе 16.10.2022, 15:040 Каждый третий родитель оценил питание школьников на «хорошо» и «отлично» - эксперты 16.10.2022, 14:490 На 89-м году жизни умер журналист Олег Попцов 16.10.2022, 14:320 Развития отрасли и новых достижений пожелал Борис Елкин псковским дорожникам
16.10.2022, 14:140 Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области 16.10.2022, 13:510 Две бани сгорели в Псковской области ночью 16 октября 16.10.2022, 13:360 Китай, Египет и Казахстан призвали своих граждан немедленно покинуть Украину 16.10.2022, 13:100 Заблудившаяся жительница Псковской области самостоятельно вышла из леса
16.10.2022, 13:020 Небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 17 октября 16.10.2022, 12:410 Женщина погибла при пожаре в Печорском районе 16.10.2022, 12:340 Михаил Ведерников обсудил с главой Бериславского района вопросы развития муниципалитета 16.10.2022, 12:100 В России алабай покусал ребенка и загрыз нескольких собак
16.10.2022, 11:520 Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником специалистов пищевой промышленности 16.10.2022, 11:350 Константин Цицин покинул пост гендиректора Фонда развития территорий 16.10.2022, 11:140 Четвертый год полиция ищет ушедшего из дома великолучанина 16.10.2022, 10:560 День отца отмечают в России 16 октября
16.10.2022, 10:341 В Псковской области возросло производство важнейших пищевых продуктов 16.10.2022, 10:150 Среди погибших и раненых при стрельбе на военном полигоне не было белгородцев 16.10.2022, 09:540 Пропавшую актрису Голубниченко нашли мертвой 16.10.2022, 09:350 Россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков
16.10.2022, 09:200 Лазерное шоу состоится в Пскове 16 октября 16.10.2022, 09:000 Александр Котов - дорожникам: Результаты вашей работы видит и ценит каждый житель региона 15.10.2022, 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 15.10.2022, 22:220 Мотоциклист сбил четырёх пешеходов на тротуаре в Петербурге
15.10.2022, 22:000 Соединение Луны с Марсом запечатлели в небе над Псковом 15.10.2022, 21:400 Соседка выстрелила пенсионерке в лицо из-за ссоры питомцев во время прогулки 15.10.2022, 21:200 Илон Маск заявил о высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет 15.10.2022, 21:000 Выставка «Два капитана» из «Михайловского» прибыла в новгородские Боровичи
15.10.2022, 20:400 «Она орёт, я ору»: таксист в Москве принял роды у пассажирки в машине 15.10.2022, 20:200 Уникальный поэтический вечер прошёл в псковском планетарии. ФОТО 15.10.2022, 20:070 «Эмоции природы…» и трёх «Онегиных» анонсировал Георгий Василевич на совещании с министром культуры РФ 15.10.2022, 19:500 Более двух лет разыскивают пропавшего мужчину в Пскове
15.10.2022, 19:120 Вирусолог предупредил об опасности нового вида гриппа в России 15.10.2022, 18:400 Росгвардия усилила охрану военкоматов 15.10.2022, 18:270 Футбольный клуб направит почти миллион рублей на помощь мобилизованным 15.10.2022, 18:100 Третий этап возведения храма завершился в плюсской деревне Ореховно
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru