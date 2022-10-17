Общество

Как в Псковской области заработать 300 000 рублей за месяц, рассказали эксперты

Аналитики изучили рынок труда Псковской области и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок от 200 000 до 500 000 рублей в месяц.

Согласно исследованию сервиса hh.ru, на данный момент медианная зарплата в Псковской области – 43 379 рублей. Это на 21% ниже зарплат в других российских городах. Сейчас жителям Псковской области доступны более 300 вакансий с зарплатой от 130 000 рублей и выше. Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают Псковские компании из сферы рабочего персонала, продаж и клиентского сервиса, строительство, ИТ-сектор, строительные компании и крупные девелоперы.

Меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой Псковские работодатели разместили в сфере безопасности, добычи сырья, туризма, а также в производстве и в сельском хозяйстве.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий, Псковская область, октябрь 2022:

«Опрос работодателей, проведенный Службой исследований hh.ru осенью этого года, показал, что 33% местных компаний планируют увеличить зарплаты своих сотрудников до конца 2022 года. Ещё 50% опрошенных заявили, что до конца года не будут никак менять доход своих работников. Об уменьшении зарплат в СЗФО заявили лишь 3% опрошенных работодателей, остальные затруднились ответить. Судя по планам, озвученным работодателями, планируют прирост зарплат работников чаще всего ИТ-компании, а также работодатели из сферы финансовых технологий (по 49% в каждой сфере). Увеличат также доход сотрудников до конца этого года 39% работодателей из сферы машиностроения, 32% строительных компаний, а также 29% компаний, занимающихся товарами народного потребления», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.