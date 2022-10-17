Общество

Прощание с главврачом кожвендиспансера Надеждой Кирпичевой состоится 18 октября

Прощание с главным врачом кожно-венерологического диспансера Псковской области Надеждой Кирпичевой состоится 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Прощание с Надеждой Кирпичевой состоится во вторник в 11.00 в храме Георгия Победоносца в деревне Камно Псковского района.

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Надежда Кирпичева в 1981 году окончила Смоленский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» с присвоением квалификации «врач».

В 1981 году была принята в Псковский областной кожно-венерологический диспансер для прохождения интернатуры по дерматовенерологии. Всю трудовую деятельность посвятила работе в диспансере.

С 1995 года занимала должность главного врача диспансера.