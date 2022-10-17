Общество

День участкового терапевта отмечают 17 октября

День участкового терапевта отмечают в России 17 октября.

Терапия в переводе с греческого языка означает буквально «уход, лечение». В определённых случаях, спектр которых очень широк, терапевт сам назначает лечение. Таким образом, врачи-терапевты фактически являются начальным и одновременно главным звеном в области оказания первичной медицинской помощи, уточняет calend.ru.

Специфика работы определяет широкий спектр задач, выполняемых терапевтами, из чего следует, что терапевт является специалистом широкого профиля. От него требуются глубокие знания в различных областях медицины. Без таких знаний невозможна успешная и своевременная диагностика заболевания, его лечение и профилактика рецидивов, а также определение необходимости консультации врача-специалиста.

Работа терапевта подразумевает ведение амбулаторного приёма в поликлинике и осуществление посещения пациентов на дому по их вызовам. За каждым из терапевтов закреплён определённый территориальный участок, по адресам которого врач и ведёт приём и осуществляет вызовы. Отсюда за терапевтом закрепилось и слово «участковый».

Как и в случае с другими профессиональными медицинскими праздниками, не имеющими официального статуса, День участкового терапевта врачи встречают на рабочем месте, принимая поздравления от коллег и своих пациентов.