Общество

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты празднуют 17 октября

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты празднуют сегодня, 17 октября. История этого дня неразрывно связана с 17 октября 1987 года, когда более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода, сообщает calend.ru.

Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день.

С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В 1992 году своей резолюцией (A/RES/47/196) Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности. А целью проведения этого Дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.