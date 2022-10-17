Общество

Девять лет назад работодатели чаще называли молодежь амбициозной – аналитики

Девять лет назад работодатели чаще называли молодежь амбициозной, а сейчас — компетентной в IT.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, представителям поколения Z в работе прежде всего свойственна активность: эту черту в сегодняшней молодежи отмечают 16% работодателей. Каждый девятый менеджер по персоналу (11%) считает, что сотрудников до 25 лет отличает безответственность. По 9% опрошенных подчеркивают их амбициозность и обучаемость, а новый тип мышления современной молодежи отметили 8%. По 7% работодателей видят у молодых сотрудников хорошие IT-навыки, целеустремленность, желание учиться, а также лень и легкомыслие. Самоуверенность, адаптивность и высокую работоспособность поколения Z подчеркивают по 5% респондентов.

Чем же отличается в работе поколение Z от поколения Y? Сравнивая ответы работодателей в 2013 году и сегодня, эксперты отмечают, что в зумерах значительно чаще, чем в миллениалах, отмечают хорошие IT-навыки. Сегодняшней молодежи больше свойственны обучаемость, свежий взгляд, легкомыслие, а также трудолюбие, ответственность и коммуникабельность. А вот амбициозность зумерам свойственна в гораздо меньшей степени, чем миллениалам.