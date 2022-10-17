Общество

Минпросвещения опровергло сообщения о запрете на WhatsApp в школах

Минпросвещения опровергло РИА Новости сообщения о запрете на WhatsApp* (материнская компания Meta признана экстремисткой и запрещена в России) и другие иностранные мессенджеры в школах и пояснило, что учителям только рекомендовано перейти на информационную систему «Моя школа».

«Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители», - пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

В части образовательного процесса в российских школах используются и активно применяются отечественные программы, такие как информационная система «Моя школа» / «Мой колледж», а также «Сферум» как часть цифровой образовательной среды (ЦОС), которая дополняет классические традиционные формы очного обучения, расширяет возможности, но ни в коем случае не подменяет эти процессы, пояснили в Минпросвещения.

«Эти программы уже прошли апробацию и привычны учителям, существенно снизили излишнюю бюрократическую нагрузку, сделав учебный процесс комфортным и интересным для всех участников», - заключили в сообщении.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпросвещения порекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp и в качестве замены предлагалось перейти на «VK Мессенджер».

*принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов