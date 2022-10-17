Общество

Советы по профилактике тромбоза дали псковичам

Лучшая профилактика тромбоза – это здоровый образ жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Опаснее всего – тромбы, которые возникают в коронарных артериях – сосудах, которые питают сердце. Закупорка тромбом коронарного сосуда может привести к развитию острого инфаркта. Не менее опасна тромбоэмболия легочной артерии, возникающая при ряде определенных условий», - рассказали специалисты.

Развитию тромбоза способствуют:

избыточная масса тела;

низкая физическая активность;

сахарный диабет;

курение;

перенесённый в тяжёлой форме COVID-19.

«Перенесённый COVID-19 увеличивает и усугубляет вероятность развития тромбоза и его осложнений. Вот почему у многих больных после COVID-19 диагностировали тромбозы и коронарных сосудов с развитием инфарктов, и системных артерий с развитием соответствующих атеротромбозов или просто тромбозов. Риск тромбоза при COVID-19 увеличивается пропорционально интенсивности воспалительного процесса. Именно поэтому вакцинация против новой коронавирусной инфекции, защищающая от тяжёлого течения заболевания, также снижает вероятность тромбоза в случае перенесенного COVID-19», - добавили в профильном комитете.