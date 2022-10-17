Общество

Названы три ведущих оператора по аренде кранов и автовышек в Псковской область и по всей России

Рынок аренды габаритной погрузочной спецтехники в настоящее время переживает не лучшие времена. Наблюдаемый дефицит импортных запасных деталей негативно влияет на плановую профилактику парка автокранов и автовышек. Вялотекущий кризис в сегменте строительства также снижает количество желающих сделать заказ крана в аренду для выполнения различных монтажно-строительных заданий. Однако, даже в это непростое время некоторые компании сумели не только выжить, но и начать динамично развиваться в новых условиях.

Согласно экспертному мнению, среди всех отечественных арендных операторов на ведущие позиции вышли предприятия «MosSpecStroy.ru», «F-kran.ru», «Kran-Liebherr.ru». В настоящее время все три компании имеют собственные краны для аренды грузоподъёмностью от 25 до 750 тонн. Это конкурентное преимущество ощутимо повышает оперативность прибытия спецтехники на объект. Предприятия обеспечивают транспорт бесплатным топливом, а опытные русскоязычные крановщики способны выполнять самые сложные профильные задания. Стоимость аренды начинается от 800 рублей в час, а договор можно заключить в любое время суток, что позволяет использовать арендованную технику с раннего утра.

Упомянутые компании имеют специальные разрешения на проезд спецтехники в центре Москвы, а специалисты готовы предварительно выехать на объект для того, чтобы проконсультировать заказчика по всем важным вопросам. Всем, кто берёт авто кран в аренду, предоставляется полный пакет документов с возможностью наличной и безналичной оплаты.

Компании постоянно дополняют парк арендуемой спецтехники новыми моделями. Обслуживание и ремонт осуществляются с использованием деталей и расходных материалов, получаемых путём параллельного импорта.

В ближайшем будущем на этом рынке смогут выжить только крупные операторы, обладающие мощным техническим и кадровым потенциалом. Небольшие арендные предприятия вряд ли смогут конкурировать с лидерами отрасли. Укрупнение бизнеса приведёт к повышению качества обслуживания и стабилизации ценовой политики.

Данная статья не является рекламным материалом. Все данные для сделанных выводов собраны в открытых источниках интернета с учётом мнения отраслевых экспертов и отзывов заказчиков.