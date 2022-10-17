Общество

Сады и парки закрыли в Петербурге из-за шторма

В Петербурге прогнозируют шторм с ветром до 23 метров в секунду. Сады и парки закрыты для посещения. Движение судов по кронштадтскому фарватеру остановлено. Из-за риска подъема воды в Неве заперта городская дамба.

«Синоптики прогнозируют усиление ветра местами до 23 метров в секунду. Пока такого шторма не случилось, однако комитет по благоустройству готов к разным сценариям развития ситуации. Сады и парки, которые можно закрыть, уже закрыты, и специалисты не рекомендуют сейчас гулять вблизи деревьев», - пишет РИА Новости со ссылкой на профильный комитет.

Дорожники накануне также проверили работоспособность системы водоотвода и сейчас следят за тем, чтобы на проезжей части в результате сильных ливней не возникали подтопления.

Садово-парковыми и дорожными предприятиям сформированы аварийные бригады. Они готовы выехать к месту происшествия по первому сигналу. Отмечается, что в настоящее время есть информация об одном упавшем дереве на Балтийской улице.

Комплекс защитных сооружений в Петербурге в понедельник полностью закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Нева. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.