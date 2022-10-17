Общество

Экосубботник пройдёт на берегу реки Великой в псковской Родине

Экосубботник пройдёт на берегу реки Великой в поселке Родина Псковского района 22 октября. Об этом на своем странице «ВКонтакте» сообщила псковская поэтесса и организатор уборки Татьяна Суворкина.

«Присоединиться возможно в удобное время в заявленных границах и тем ресурсом времени, который готовы вложить в наведение порядка и создания красоты на берегу реки», – отметила организатор.

Волонтёры встретятся у Дома культуры в поселке Родина в 12:00. Мероприятие продлится до 18:00.

Администрация Завеличенской волости предоставляет перчатки, мешки для мусора, организует транспортировку мусорных пакетов до контейнера, решает вопрос с туалетом для эковолонтёров и окажет содействие в вывозе мусора.

«С собой на субботник стоит взять питьевую воду, что-то из еды, позаботиться, чтобы одежда была удобной. Убирать мусор нужно и на берегу и на его склонах. Есть достаточно влажные места, поэтому обувь также соответствующая - удобная и непромокаемая. Если есть резиновые перчатки, то лучше взять свои», – добавила Татьяна Суворкина.

Телефон для вопросов и связи: +7-911-371-371-9.