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Общество

Жительница Псковской области получила 100 тысяч за победу в игре «Что? Где? Когда?»

17.10.2022 12:41|ПсковКомментариев: 0

Жительница поселка Дедовичи Псковской области Наталья Антонова заработала 100 тысяч рублей в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» на Первом канале 16 октября.

Источник: Первый канал, телепередача «Что? Где? Когда?» от 16 октября

Во время четвертого раунда «Блиц» женщина задала вопрос команде четырехкратного победителя «Хрустальной совы», магистру игры Максиму Поташёву о Чарли Чаплине.

«Мстислав Ростропович и Галина Вишневская как-то гостили у Чарли Чаплина. Рассказывают, что актёр захотел попрощаться со своими гостями по-русски, но не смог вспомнить нужное слово. Кого он в итоге вспомнил?» - задала свой вопрос Наталья Антонова.

Отвечал на вопрос Максим Поташёв. Он предположил, что Чарли Чаплин мог вспомнить «Светлану» вместо «свидания» и ошибся, отдав очко команде телезрителей (1:3).

«Чарли Чаплин вспомнил только начало слова: "До… До… До… Достоевский"», - сообщил ведущий, а жительница поселка Дедовичи получила 100 тысяч рублей.

Теги: #дедовичский район #Что? Где? Когда?
Источник: Псковская Лента Новостей
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