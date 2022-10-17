Общество

Документы на обработку участков от борщевика Сосновского принимают до 15 декабря

Документы на обработку участков от борщевика Сосновского принимаются до 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области продолжает прием документов на получение субсидии гражданами, имеющим трех и более детей на возмещение части затрат на обработку засоренных борщевиком Сосновского земельных участков.

Окончательный срок предоставления гражданами документов на получение субсидии - до 15 декабря текущего года.