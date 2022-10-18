Общество

Четыре общегородских субботника пройдут в Великих Луках

Общегородские субботники пройдут в Великих Луках 21 и 28 октября, 11 и 18 ноября. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Николай Козловский / «ВКонтакте»

С 1 октября по 30 ноября в Великих Луках ежегодно проходит традиционный осенний месячник по благоустройству. Основные цели - сделать город чище и подготовить его к зиме.

«Приглашаю все организации и предприятия, а также горожан принять посильное участие в субботниках. Инвентарь предоставим.

Конечно, город убирают специализированные службы и управляющие компании, но внести свой вклад в уборку города может каждый», – отметил глава Великих Лук.