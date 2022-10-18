Общество

Суждено быть богатеями: раскрыты знаки, у которых есть особый «ген миллионера»

Деньги – далеко не самое главное в жизни. Однако без них воплотить в жизнь все желания бывает очень сложно. Заработать крупные суммы в своей жизни удаётся не всем людям. Некоторые как ни стараются, не могут увеличить благосостояние и достичь заветной цели – с ними случаются неприятности, требующие для решения денежных вливаний. При этом другим людям путь к богатству и красивой жизни даётся в разы легче.

Астрологи уверены: дело не только в судьбе. Во многом благосостояние зависит от некоего «гена миллионера» - набора личностных качеств и характеристик. Они присущи двум знакам зодиака. Именно поэтому их представителей рано или поздно ждёт финансовый успех. Подробнее – в «МК в Пскове».