Общество

Начальник сменился в псковском СИЗО-1

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов представил личному составу учреждения начальника следственного изолятора №1 Тимура Джалилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Тимур Джалилов служит в уголовно-исполнительной системе Псковской области более 10 лет.

Руководитель УФСИН совместно с начальником СИЗО-1 совершил обход территории следственного изолятора, проконтролировал ход проведения ремонтных работ, дал ряд рекомендаций при осмотре ремонтируемых объектов, пообщался с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, обозначил приоритетные задачи по направлениям деятельности, которые необходимо решить в ближайшее время и в долгосрочной перспективе.