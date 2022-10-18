Общество

Эксперт оценил финансовые перспективы покинувших Россию артистов

Уехав из страны, звезды разом сократили свои финансовые возможности, заявил главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

«ВВП России за последнее время вырос многократно. Страна давала возможность заработать любимым исполнителям. Да, за границей живут десятки миллионов русскоязычных, и популярность кумиров там ничуть не меньше, однако особенности организации зрелищных мероприятий, да и реалии сегодняшнего мира не позволят поддержать уровень доходов на прежнем уровне, потери будут значительными», - приводят слова эксперта «Известия».

По подсчетам, исполнители-эмигранты собирают на зарубежных концертах в разы меньше, чем в России. Им приходится выступать в менее вместительных залах с довольно скромной ценой билетов.