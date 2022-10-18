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Общество

Хирургическое лечение ожирения попросили добавить в ОМС

18.10.2022 10:50|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился в Минздрав с просьбой обеспечить пациентам с ожирением доступ к хирургическому лечению по ОМС. 

«По разным оценкам экспертов, около трети взрослых россиян - с ожирением, две трети - с избыточной массой тела. Если мы будем двигаться с такой же скоростью распространения ожирения, то в стране практически не останется здоровых людей. Особую тревогу вызывает тот факт, что ожирение увеличивает риск смерти приблизительно в три раза, преимущественно у лиц трудоспособного возраста», - приводят текст обращения «Известия»

Если консервативные методы лечения не помогают, могут быть использованы хирургические, считают в союзе. Речь идет о бариатрических операциях, которые позволяют добиться стойкого снижения массы тела и предотвратить развитие ассоциированных с ним осложнений и заболеваний.

«Однако, существуют значительные ограничения в доступности данного вида помощи пациентам. В настоящее время хирургическое лечение могут получить только пациенты с ожирением в сочетании с сахарным диабетом второго типа, имеющие индекс массы тела (ИМТ) более 40 кг/м2 и только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию по профилю "Эндокринология"», - пояснили во ВСП.

При этом квота в рамках высокотехнологичной медицинской помощи составляет порядка 500 операций в год на всю страну.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования ВСП ответили, что хирургическое лечение ожирения может войти в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи с 2024 года, если будут пройдены все необходимые процедуры. В частности, необходимо «рассмотреть детальное финансово-экономическое обоснование» предложений, отметили в фонде.

Теги: #здоровье #минздрав
Источник: Псковская Лента Новостей
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