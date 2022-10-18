Общество

Горячая линия по вопросам мобилизации стала круглосуточной в прокуратуре Псковской области

Работа специальной горячей линии по вопросам призыва граждан на военную службу по мобилизации стала круглосуточной в прокуратуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам:

8 (800) 2220811 (дежурный прокурор прокуратуры Псковской области) по будням с 18.00 до 09.00, выходные и нерабочие дни – круглосуточно;

8 (8112) 698334 (контактное лицо – Екатерина Мясникова) по будням с 09:00 до 18:00;

8 (8112) 698363 (контактное лицо – Екатерина Никитина) по будням с 09:00 до 18:00;

8 (8112) 698317 (контактное лицо – Екатерина Шаворова) по будням с 09:00 до 18:00;

8 (8112) 698335 (контактное лицо - Александр Холщевников) по будням с 09:00 до 18:00.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.