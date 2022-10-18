Общество

Компьютерные игры: за и против

Разнообразие компьютерных игр в современном мире впечатляет. Особое внимание на киберспорт общественность обратила после победы российской команды Team Spirit на чемпионате мира в 2021 году по Dota2. К таким результатам идут упорно и несколько лет.

А как обстоят дела у простого среднестатистического школьника, который после занятий может прийти и начать играть? Какие есть плюсы и минусы у компьютерных игр? Может ли само сообщество нести больший вред, чем сама игра? Как родителям распознать зарождающуюся зависимость у ребенка? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал псковский психолог-консультант Сергей Калинин.

– Сергей Иванович, расскажите, как компьютерные игры влияют на детей в положительном аспекте? Есть исследования, которые говорят о развитии когнитивной функции.

– Есть определенные противники гаджетов и компьютерных игр. Как в свое время Колумб открыл Америку – закрыть обратно ее не получится. Та же ситуация с современными технологиями. Раз появились гаджеты и игры на компьютере или на мобильных устройствах, то исключить их из нашей жизни абсолютно нереально.

Дети – та самая аудитория, которая больше всего будет интересоваться. Есть проблема сбалансированности пользы и вреда среди новых технологий. В психологии есть такое понятие «ведущий тип деятельности». Считается, что вплоть до младшей школы у ребенка ведущий тип деятельности – игра. Это главный способ развития ребенка, всех его психических функций и способностей: интеллекта, памяти, внимания, социальных навыков, умения понимать других людей, умения договариваться. Игру, как ведущий тип деятельности, можно рассматривать предельно широко, потому что существует огромное разнообразие.

Сейчас происходит такая миграция игр из реальной в виртуальную жизнь. Представители старшего поколения говорят: «Мы помним, когда у нас во дворе девочки прыгали в классики, мальчики играли в ножечки». Дворы опустели, мы можем наблюдать такую картину – проходим по двору и видим компанию ребятишек, которые спокойно сидят на лавочке, уткнувшись в телефон. Там, скорее всего, у них будет какая-то игра.

Вопрос только в том, что игры разные: и по своему характеру, и по содержанию. Главный момент – что разработчики игр туда закладывают. Например, все игры могут быть прекрасным средством для, предположим, развития словарного запаса, для развития памяти, внимательности, для развития различных функций внимания: переключение, распределение и так далее.

В чем отличие игры от строгого дидактического обучения? В игре, в которой существует много уровней, замечательно выдерживается принцип постепенного нарастания сложности. У ребенка из-за каких-то ошибок не возникает негатива: «Я что-то не умею», «У меня что-то не получается». В игре можно хорошо реализовать принцип постепенного развития функции.

Если игра не в фантастической реальности (например, туда можно заложить полезную информацию по естественным и общественным наукам), тогда игровой процесс будет сочетаться еще и с информированием. Сейчас в современной педагогике есть как сторонники, так и противники такого. Но считается, что переход от ведущего игрового типа деятельности к ведущему типу деятельности обучения должен быть максимально интерактивным, в том числе на уроках и особенно в начальной школе.

Единственное, в них должен быть заложен полезный контент. Понятно, что есть много проблем. Игровая индустрия по-своему монетизируется. Создавать такие дидактические игры довольно сложно и затратно. Непонятно, когда и как это окупится.

Польза, несомненно, есть. Но ещё раз повторю: игры разные по своему наполнению, по внутренней архитектуре, по игровым механикам, которые туда заложены. Здесь может быть и как достаточно большая польза, так и достаточно большой вред.

– Какие могут быть негативные последствия?

– Принцип здесь очень простой. Когда у нас возникают негативные эмоции, когда мы находимся в стрессе, нам хочется изменить свое состояние. Вопрос в том, что мы можем изменить свое состояние с помощью, например, конструктивных усилий, а можем механически вызвать допинг с помощью нейрогормонов.

Классическая проблема – это дофаминовая зависимость. Дофамин – это гормон ожидания, гормон предвкушения. В компьютерных играх этот элемент тоже есть в наличии. Когда есть некая цель, например, пройти уровень, я сталкиваюсь с какими-то препятствиями, и дается неопределенность – смогу я пройти или не смогу?

Пока остается неопределенность – игра постоянно подпитывает испытания, челленджи, вызовы внутри самого игрового пространства – у нас вырабатывается дофамин. В чём отличие от реальной жизни? Игра спроектирована таким образом, что сложность нарастает постепенно. Нам удается справиться и победить. Почему существуют, например, чит-коды? Даже если это сложная игра, мы можем поглядеть решения и советы в Интернете. Вероятность выигрыша приближается почти к 100%. Когда есть препятствие, но при этом и очень большая гарантия, мы их преодолеем – это называется «пощекотать себе нервы». Вроде как не получается, но я знаю, что обязательно получится. С каждым уровнем все получается и получается. В это время концентрация дофамина все растет и растет. Формируется зависимость даже на нейропсихологическом уровне.

В чем здесь сложность? Компьютерная игра – это иллюзия, там виртуальный мир, который не имеет ничего общего с реальным. Вместо того, чтобы решать стресс и возникшую в реальном мире проблему, мы просто сбегаем в виртуальную реальность. По сути, это работает как наркотик. Получаем вот эти недостающие нейрогормоны. Где-то нас это тонизирует, расслабляет или дает удовлетворение. Но это бегство от реального мира и проблем.

Если говорить об исследованиях. Например, по подросткам есть четкая корреляция, что компьютерная игромания обостряется, когда возникают накопившиеся сложности в учебе либо сложности в отношениях со сверстниками. Тогда начинается бегство в виртуальный мир вместо того, чтобы приложить какие-то усилия. В виртуальном мире гарантии выигрыша высоки, в реальном мире кажется, что это гораздо сложнее. Ребёнок думает: «Лучше я пройду еще один уровень вместо того, чтобы исправить двойку или помириться с одноклассниками».

– Как родителям распознать, что у ребенка формируется игровая зависимость? Что им с этим делать?

– Есть несколько признаков. Первый критерий – это время, которое проводится в игре. Логика такая, что чем меньше ребенок пользуется гаджетами, тем лучше. Рекомендованная цифра, если мы говорим о начальной школе, – 40-60 минут, если мы говорим о подростках – 1,5-2 часа максимум. Есть статистика российская, есть статистика зарубежная, которая говорит, что подростки проводят около 4 часов и более. 4 часа и более – это плохо, может быть признаком зависимости. Важно, когда и в какое время эти 4 часа. Чаще всего подростки жертвуют сном. У них начинаются ночные посиделки, которые могут быть до самого утра.

Ребенок не высыпается. Понятно, что уставший человек плохо соображает, и проблемы от которых он бежал в реальной жизни только только усугубляются.

Очень плохо, когда из-за игры начинают разрушаться повседневные привычки. Например, дети забывают поесть, они забывают сделать уроки, они хронически начинают опаздывать, пропускать внешкольные занятия. Почему так получилось? Заигрался, забыл посмотреть на часы. Когда начинается такое выпадение из режима – это тоже тревожный признак.

Еще один из признаков – это сужение круга интересов, так называемое эмоциональное оскудение. Когда все, что происходит в реальной жизни, уже неинтересно и не радует, а все переживания и эмоции в игре. Ребенок может беситься из-за не пройденного уровня, может, наоборот, бурно радоваться из-за игрового достижения. При этом все то, что происходит в реальной жизни – ему безразлично. Идет переключение эмоций с реальности на виртуальность. Это основные моменты, на которые надо обратить внимание, которые достаточно явные и отчетливые.

Родителям важно знать, во что именно играет их ребенок, что именно ему нравится в этих играх. Есть игры деструктивные, есть игры с агрессивным содержанием. Важно понять, как и почему ребенок в это играет. Если, например, это игра-стрелялка. Ему нравится общаться с товарищами по клану, команде, или ему, извините, нравится, как мозги вылетают при выстреле. Соответственно, если это что-то второе – это тревожный звоночек. Возможно, это проблемы с неотреагированной агрессией и проблемами, которые эту агрессию вызвали. И уже нужна помощь.

– Имеет ли как раз значение возрастной рейтинг игр?

– Есть одна общая проблема. Поколение, которое называется Digital Natives – это те, которые родились и растут в те времена, когда цифровая реальность доступна и близка. Действительно, есть такой парадокс. Они не очень различают реальное и виртуальное. В этом плане для них нормы, правила, жизненные установки, которые есть в игре, в какой-то степени столь же реальны, как в жизни. Им в силу еще недостаточно развитой психики, в силу недостаточной социализированности и вправду сложно отличать, что им транслирует игра, и какие есть правила поведения в жизни, что из этого приемлемо и действительно имеет смысл в реальной жизни.

Рейтинг игр введен для того, чтобы отсечь слишком агрессивные игры. Есть контент, который для незрелой психики может быть опасен. На Западе за этим следят достаточно строго. У нас, к сожалению, нет.

Я считаю, что это абсолютно обоснованная история, потому что деструктивные посылы, которые содержатся в играх 16+ и 18+, ребенок может принимать за чистую монету и пытаться перенести в реальную жизнь. И, действительно, это может кончиться плохо.

– Будет ли сильнее градус влияния компьютерных игр на детей и подростков, имеющих особенности психического здоровья?

– Мне не попадались такого рода исследования. Дело не в этом. Ребенок, пока растет, социализируется. Он своего рода экспериментатор и пытается понять, что в этой жизни можно, что нельзя, что хорошо, что плохо и по каким правилам мы вообще существуем. То, что говорят родители или учителя, это может быть скучно и банально. При этом он может не понимать, что игра – это сказочный мир, что это концепция геймдизайнеров и создателей, что внутри игрового мира все логично. Те правила поведения, которые там транслируют герои – это нормально. Детям сложно понять, что сказка ничего общего с реальной жизнью не имеет, особенно если она еще воссоздана с большой степенью реалистичности современными средствами.

Нормы из виртуального мира дети могут транслировать уже в своих поступках, поведении (как нормальные дети, так с какими-то психологическими проблемами). Большой разницы я тут не вижу.

– Может ли влиять на психику ребенка игровое сообщество, а не сама игра? Многие игры доступны онлайн и там, чтобы выполнять задачи, необходимо общаться.

– Есть исследование на эту тему. Например, есть дети в силу своего темперамента и характера – интроверты, с социофобиями, которым сложно общаться в реальной жизни. Для них виртуальное общение в игровом сообществе своего рода выход, способ тренировать социальные навыки. Понятно, что виртуальное общение от реального отличается. Считается, что для детей, у которых трудности в реальном общении, виртуальное – сравнительно неплохой выход.

Но всегда возникает вопрос: что это за виртуальное сообщество? Что этих людей объединяет? В любом сообществе, даже в виртуальном, есть авторитеты и неформальные лидеры. Кто эти люди? Что они транслируют в плане идей и эмоций? Еще свежа память о так называемых группах смерти, когда под видом увлекательного квеста детям пытались навредить. Изначально, это тоже начиналось как игра, как выполнение заданий от куратора группы.

В любом виртуальном сообществе есть плюсы и минусы. С одной стороны, можно легче и проще общаться с единомышленниками. С другой стороны – каков общий тон? Если не рассматривать экстремальные случаи с группами смерти, то в сообществах можно встретить такую вещь, как виртуальный буллинг, когда вместо хорошего общения начинают травить или унижать.

Тут вопрос выбора такой группы. Если не нравится, то нужно своевременно выйти из такой группы. Это уже определенные навыки онлайн-гигиены, безопасности, которые хорошо знать и родителям. и педагогам, и самим детям.

Беседовала Светлана Герасимова