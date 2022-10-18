Общество

Назначен исполняющий обязанности главврача Псковской городской больницы

Исполняющим обязанности главного врача Псковской городской больницы назначили Сергея Митюшкина. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото: Псковская городская больница

«Исполняет обязанности главного врача Псковской городской больницы Митюшкин Сергей Анатольевич, с 15 октября», - рассказали в больнице.

Ранее он занимал должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе.

Напомним, Алексей Васильев покинул пост главного врача Псковской городской больницы 14 октября.

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Сергей Митюшкин родился в 1968 году. Окончил военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского института по специальности «Лечебное дело».

Работал военным врачом в Вооруженных силах России. Являлся начальником терапевтического отделения военного госпиталя. Служил начальником медицинской службы Ульяновского гвардейского суворовского военного училища ВДВ. Также работал главным специалистом-экспертом в отделе инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Ульяновской области. С 2021 года работает в Псковской городской больнице.