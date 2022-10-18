Общество

75-квартирный дом в Великолукском районе построят к сентябрю 2023 года

75-квартирный дом в деревне Переслегино Великолукского района построят к сентябрю 2023 года. Об этом говорилось на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Великолукского района Алексеем Кузьминым 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках направления "Переселение из ветхого и аварийного жилья" в деревне Переслегино мы строим 75-квартирный дом. По этому объекту выбились из графика совершенно. Там получилось большое удорожание. Когда смета вышла из госэкспертизы, оно составило более 30%. Муниципалитет взял на себя определенные обязательства по лимитам. За счет этого мы сможем показать кассу, увеличить объемы строительства и освоить денежные средства, которые были запланированы на этот год», – сообщил Алексей Кузьмин.

Реальный срок сдачи дома - сентябрь следующего года. На продление контракта, по словам главы района, есть все основания.

Туда переселятся жители из 5 аварийных домов. Его строительством в муниципалитете полностью закроют программу переселения до 2025 года.