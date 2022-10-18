Общество

Аграрий со стажем призвал псковичей есть продукты, выращенные в радиусе 150 км

Продукты, выращенные или произведенные в радиусе 150 километров от места их потребления, более полезны и сытны для человека. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, аграрий со стажем Андрей Козлов выразил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), ссылаясь на заключение медицинских служб.

«На сегодняшний день полезные продукты, которые потребляет человек, должны произрастать в радиусе не более 150 км от места их потребления. И тогда они будут полезные, сытные и правильные. Понятно, все продукты мы не вырастим, те же бананы в Псковской области мы не будем выращивать, но я говорю про основные продукты, которые у нас растут», - отметил Андрей Козлов.

В частности, он рекомендовал жителям Псковской области отдавать предпочтение местным производителям при покупке мяса, яиц и молочных продуктов.