Аграрий со стажем призвал псковичей есть продукты, выращенные в радиусе 150 км

Продукты, выращенные или произведенные в радиусе 150 километров от места их потребления, более полезны и сытны для человека. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, аграрий со стажем Андрей Козлов выразил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), ссылаясь на заключение медицинских служб.
В частности, он рекомендовал жителям Псковской области отдавать предпочтение местным производителям при покупке мяса, яиц и молочных продуктов.