Фигуры для выполнения трюков устанавливают в скейт-парке на улице Поземского в Пскове

Строительство скейт-парка продолжается на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщается в группе правительства Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент рабочие устанавливают фигуры для выполнения трюков.
Ранее сообщалось, что скейт-парк на развилке улиц Леона Поземского и Шоссейной планируют построить в Пскове до конца года.
Также, в Пскове недавно завершилось строительство скейт-парка на улице Никольской. Рядом планируется установить воркаут-площадку и игровой комплекс для детей.