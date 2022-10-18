Общество

«Мы готовы быть подопытными кроликами»: Жители бежаницкого поселка просят найти врача

«Мы готовы быть подопытными кроликами!» - буквально кричат жители поселка Красный Луч Бежаницкого района. Дело в том, что уже последние пару лет в поселке сложилась просто патовая ситуация: здание поликлиники есть, а работать в нем некому. Отчаявшиеся краснолучане готовы с распростертыми объятьями встречать даже молодых и неопытных специалистов, которые могли бы «набить руку» на лечении местных жителей и облегчить жизнь сельчанам хотя бы на несколько лет.

Но не легче оказывается и жизнь медицинского работника на селе. Низкие зарплаты, высокая загруженность и еще куча проблем. С какими трудностями сталкиваются медики на селе, разбирался корреспондент «МК в Пскове».