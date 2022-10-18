Общество

Законопроект об освобождении мобилизованных граждан от транспортного налога поступил в Собрание

Изменить действующие налоговые ставки и установить дополнительные региональные льготы предложил губернатор Михаил Ведерников. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в региональный парламент, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Призванных на военную службу по мобилизации граждан или их супругов предложено освободить от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль на два года – 2021 и 2022. Также законопроект снижает ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения IT-компаниям, имеющим государственную аккредитацию для осуществления деятельности в области информационных технологий: до 5 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и до 1 %, если объектом налогообложения являются доходы.

По предварительным расчётам объём выпадающих доходов от установления налоговых льгот для IT-компаний в следующем году составит около 12-13 млн рублей. При отмене транспортного налога для мобилизованных военнослужащих областной бюджет недополучит около 9 млн рублей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В период, когда в стране проходит частичная мобилизация, одна из приоритетных задач региональных органов власти заключается в поддержке семей, которых коснулся призыв. Возможности нашего бюджета достаточно ограничены, но мы стараемся предусмотреть разные меры, в общий пакет входит, в том числе освобождение от транспортного налога, - прокомментировал предложение губернатора Михаила Ведерникова спикер областного Собрания Александр Котов. – Важно, что семьи мобилизованных освобождены от уплаты и в этом году, и в следующем. С точки зрения региональной власти это хорошая мера поддержки».

Новые нормы Налогового кодекса РФ с 1 января 2023 года устанавливают дифференцированные ставки по налогу на имущество организаций не от категории налогоплательщика, а в зависимости от вида недвижимого имущества и его кадастровой стоимости. Изменение критериев связано с необходимостью разграничить налоговые ставки и налоговые льготы, которые вправе устанавливать субъекты.

В связи с этим законопроект отменяет пониженные налоговые ставки для отдельных видов экономической деятельности и одновременно для них же вводит новые льготы. Так, на 13% предложено уменьшить суммы налога на имущество организаций, используемого для осуществления следующих видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

Для обрабатывающих производств также уменьшаются суммы налога в отношении используемых ими помещений, расположенных в административно-деловых центрах или торговых центрах общей площадью свыше 1000 кв. метров. Снижение составит 77%.

Спикер регионального парламента Александр Котов направил поступивший проект закона в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике для рассмотрения.