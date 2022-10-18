Госдума приняла закон о праве мобилизованных передавать бизнес доверенным лицам

Закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО принят Госдумой сразу во втором и третьем чтении.
«Поправки вносятся в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Предлагается гражданам, которые являются индивидуальными предпринимателями и призваны на военную службу по мобилизации, дать дополнительное время для решения организационных вопросов по передаче управления своим бизнесом доверенным лицам. Речь идет о рабочей неделе… Считаем данную инициативу крайне актуальной и своевременной», - прокомментировал РИА Новости принятие проекта председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Данная инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, отметил он.
Инициатива предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица, добавили в партии.