Общество

На заводе «Титан-Полимер» идёт монтаж технологического оборудования производства

На заводе «Титан-Полимер» идет монтаж технологического оборудования производства. На смонтированном оборудовании приступили к пусконаладочным работам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Представители компании Dornier подключают основную технологическую линию производства. Одновременно ведётся пусконаладка высококачественного оборудования компании Kampf для продольной и поперечной резки плёнки.

Производство БОПЭТ-пленок в Пскове ориентировано на удовлетворение потребностей отечественного рынка в порядке импортозамещения, напомнили в пресс-службе завода.

БОПЭТ-пленки широко используются во всем мире. Они необходимы в пищевой отрасли (гибкая упаковка), электротехнической отрасли (кабели, изоляция, ламинаты), в медицине (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы) и промышленности (пленка для окон, автомобильных стекол и т. д.).