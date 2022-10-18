Общество

В кинопрокат России может прийти параллельный импорт

Зарубежные блокбастеры могут показывать в России без разрешения правообладателей, но им все равно за это заплатят. Предложение экономического комитета Совета Федерации разрешить параллельный импорт в кинопрокате поддержали в Ассоциации владельцев кинотеатров.

С начала года в России, по данным Минкульта, закрылись 277 кинотеатров и 679 кинозалов, что составляет около 11 процентов от их общего числа. С начала года кассовые сборы кинотеатров упали на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Удар по отрасли нанес уход из России ряда крупных кинопроизводителей, которые перестали предоставлять лицензии отечественным прокатным компаниям, пишет «Парламентская газета».

Прекращение лицензирования иностранных фильмов в России в комитете Совфеда по экономической политике расценивают как злоупотребление зарубежных правообладателей своими правами. В связи с этим, как сообщил в ходе совещания зампред комитета Эдуард Исаков, сенаторы направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко предложения о поддержке отечественной кинопрокатной отрасли. «Считаем важным разрешить прокат иностранных фильмов в России в отсутствие лицензионных договоров с правообладателями, без их согласия, но с выплатой им вознаграждения», — сказал Эдуард Исаков.

Заместить объем фильмов компаний, покинувших Россию, за короткий срок невозможно. Поэтому необходимо принимать срочные меры, считает сенатор, иначе работы могут лишиться не меньше 50 тысяч человек, занятых в кинопрокатной отрасли.

В 2022 году на экраны вышел 171 новый российский кинорелиз, а до конца года в прокат поступят еще 57 картин. Кроме того, 246 фильмов показали повторно — это и любимые советские ленты, и российское кино. Доля национальных фильмов в прокате составляет 54,3%. И все же, по словам главы департамента кинематографии Минкульта Дмитрия Давиденко, этого недостаточно, чтобы заполнить сетку кинотеатров. Да и доверия к отечественным лентам у наших прокатчиков пока недостаточно. «Нужно чуть больше активности кинотеатров и их открытости к российскому и зарубежному контенту из тех стран, что представлены на нашем рынке», — сказал он на совещании.

В следующем году Минкульт собирается поддержать производство не менее 160 отечественных фильмов, чтобы кинотеатрам было что показывать. Продолжится программа модернизации кинозалов, по которой с 2015 года открыли почти полторы тысячи точек. Посещаемость поддержат за счет «Пушкинской карты», которая в этом году обеспечила приток в кинотеатры молодой аудитории. Проект обеспечил пятую часть кассовых сборов российских фильмов, по «Пушкинской карте» купили 3,5 миллиона билетов в кино.

К идее ввести параллельный импорт в кинопрокате в Минкульте относятся настороженно. «Это невероятно острый вопрос, который требует обдуманных решений, — сказал Дмитрий Давиденко. — Мы внимательно прочли предложение сенаторов и продолжим его обсуждение с представителями отрасли».

Собственники кинопроизведений, не давая разрешения на демонстрацию своей продукции в той или иной стране, нарушают международное право, считает член комитета Госдумы по культуре Дмитрий Кузнецов. В связи с этим, по его словам, к ним можно применить механизм принудительного лицензирования. «Это более мягкая мера, чем показ без лицензии, и она соответствует международной норме», — сказал депутат.

Закрепить законодательный механизм показа зарубежного кино в России попросили и в Ассоциации владельцев кинотеатров, поддержав идею параллельного импорта. «Такой инструмент позволит нам самостоятельно налаживать бизнес-связи в новых условиях», — отметил глава Ассоциации Алексей Воронков.

Без мировых блокбастеров российский кинопрокат не выживет, уверены его представители. С марта этого года частные кинотеатры крутили советское кино, показывали интернет-релизы, запускали в повторный прокат громкие российские премьеры прошлых лет, демонстрировали на больших экранах спектакли, а также популярное в нашей стране индийское кино. «Все для того, чтобы показать, что это нерабочая история. Совокупно весь этот альтернативный прокат не приносит должного результата», — констатировал Алексей Воронков.

В Ассоциации владельцев кинотеатров привели свою статистику. Падение отрасли составляет 56—70% к допандемийному 2019 году. Закрылись или приостановили работу больше 40% частных кинотеатров страны, многие работают только по выходным.

Утрачена, по словам Алексея Воронкова, привычка ходить в кино, а ведь в финансовом плане это самое доступное развлечение для всей семьи.