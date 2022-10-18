Общество

Россиянам напомнили о штрафах за сжигание мусора на дачном участке

Готовить свой дачный участок к зиме нужно не только с пользой, но и в соответствии с законом, рассказала агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

По ее словам, на территориях частных домов и на землях общего пользования в населенных пунктах запрещено разводить костры и сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, кроме специально оборудованных мест и разрешенных способов. Также не следует забывать о запрете выжигать сухую траву, стернь, пожнивные остатки.

Юрист отметила, что для сжигания мусора на своем участке необходимо соблюдать несколько правил. Сжигать мусор можно в специальной яме не менее 30 см глубиной и больше метра в диаметре. Либо можно использовать специальную металлическую конструкцию из негорючего материала — бак или бочку — объёмом не больше 1 кубометра. Бочка или яма должны находиться на расстоянии минимум пяти метров от жилых домов и хозпостроек, 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Кроме того, в 10 метрах от места сжигания мусора не должно быть сухой листвы и веток, горючих материалов. Поблизости также должны находиться негорючий металлический лист, песок, лопата и вода, с помощью которых можно будет в случае необходимости быстро потушить огонь.

За неисполнение этих правил грозит штраф: для физических лиц — от пяти тысяч до 15 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.