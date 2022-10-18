Общество

Вернуться на бывшую работу мечтают 3 из 10 псковичей

Джоб-офер своим бывшим сотрудникам в течение последнего года делали 4 из 10 компаний. При этом предложение вернуться на прежнее место работы женщины получают чаще мужчин.

Согласно исследованиям сервиса SuperJob, за последний год приглашать уволившегося сотрудника на его прежнее место работы доводилось 38% работодателей. Типичные причины — нехватка на профильных рынках опытных кандидатов и «узких» специалистов, а также повышение зарплаты в компании.

Почти каждый второй пскович (49%) когда-либо получал предложение вернуться на прежнее место работы, при этом 30% отказались, а 19% согласились. Повторные оферы женщины получают заметно чаще мужчин (54% против 44%).

Почему специалисты иногда возвращаются на прежнее место работы? Чаще всего главными причинами называют достойную зарплату (32%), интерес к делу (19%), хороший коллектив (18%) и удобный график (13%). Отказываются обычно из-за низкой оплаты труда (20%), неподходящих условий работы (16%), разногласий с руководством и принципа не возвращаться (по 7%).

Получив предложение вернуться на старую работу, на него согласятся 31% псковичей. На такой шаг может мотивировать зарплата (в этом признались 49%), улучшение условий труда (19%), смена руководства (10%), а также повышение в должности (9%) и знакомый коллектив (5%). Лояльные предыдущей компании специалисты в 1,5 раза чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей, чем среди опрошенных, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей (37% против 25%).