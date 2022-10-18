Общество

Дмитрию Белюкову присвоили звание Почётного работника сферы образования РФ

Звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоили кандидату исторических наук, доценту кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, декану социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутату Великолукской городской Думы Дмитрию Белюкову. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд мне присвоено почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации". Благодарю коллег, друзей, учеников, всех, с кем связывает более чем 25-летняя работа в системе образования, за вашу поддержку, понимание и терпение», - поделился Дмитрий Белюков.

Он отметил, что присвоение почётного звания «придает новые силы и мотивирует на продолжение профессиональной деятельности с максимальной отдачей».

Дмитрий Белюков родился в 1972 году в Великих Луках. Окончил школу №9, затем учился на историческом факультете Псковского государственного педагогического института. Молодой педагог начинал в работу в школе (лицее) № 10 города Великие Луки, где прошли 10 лет его педагогической жизни.

В 2003 году Дмитрий Белюков защитил диссертацию «Особенности организации и деятельности Псковской губернской милиции (1917-1927 гг.)», подготовленную с опорой на архивные документы.

С 2004 года - старший преподаватель, с 2006 года - доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК. В 2007 году был назначен на должность декана социально-гуманитарного факультета.

Дмитрий Белюков - один из организаторов Музея спорта и олимпийского движения Псковского края ВЛГАФК, который и возглавляет в настоящее время.