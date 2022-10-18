Общество

Условия размещения мобилизованных новгородцев проверили в псковских военных частях

Представители исполкома Народного фронта Новгородской области навестили мобилизованных из региона, направленных в воинские части Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель регионального исполкома, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Новгородские коллеги приезжали в Псковскую область, чтобы навестить ребят, мобилизованных из Новгородской области, которые проходят подготовку в наших частях», - рассказал Виктор Остренко.

Для новгородцев в псковские части привезли гуманитарный груз, собранный в регионе. В частности, тёплые вещи. Кроме того, представители исполкома Народного фронта пообщались с мобилизованными, обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются.

«Нахождение ребят здесь удовлетворительное, высказывались только комплиментарные слова. Могу засвидетельствовать, что мобилизованные довольны и размещением, и содержанием, и проведением мероприятий, связанных с их военной подготовкой», - отметил Виктор Остренко.

Он добавил, что мобилизованные высказали некоторые вопросы, которые касались деятельности военного комиссариата в Новгородской области. «Коллеги подробно записали все эти обращения и взяли с собой в работу», - заметил руководитель регионального исполкома Народного фронта.

Помимо этого, из Новгородской области привезли ещё один гуманитарный груз, в частности, буржуйку для отопления помещений и газовые баллоны. Все эти вещи в скором времени передадут военнослужащим на передовую.