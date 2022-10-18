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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о борьбе с тревожностью

19.10.2022 12:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин. Тема, которую с ним сегодня обсудит ведущий Артем Татаренко, - «Как бороться с тревожностью?».

Тревожные времена - тревожная статистика. По последним результатам исследования фонда «Общественное мнение», уровень тревожных настроений россиян составляет 70%. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. При этом, когда специалисты того же ФОМ проводили аналогичный опрос 18 сентября, о чувстве тревоги заявили всего 35% респондентов — то есть вдвое меньше участников, чем сейчас.

Как бороться с тревожностью и с паническими настроениями на фоне частичной мобилизации? Как поддержать своих детей? Что можно посоветовать тем, кто отправляется сейчас в Вооруженные силы? Могут ли спасением от тревожности стать антидепрессанты и алкоголь?

Трансляция завершена.

Теги: #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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