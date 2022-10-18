Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о борьбе с тревожностью

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин. Тема, которую с ним сегодня обсудит ведущий Артем Татаренко, - «Как бороться с тревожностью?».

Тревожные времена - тревожная статистика. По последним результатам исследования фонда «Общественное мнение», уровень тревожных настроений россиян составляет 70%. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. При этом, когда специалисты того же ФОМ проводили аналогичный опрос 18 сентября, о чувстве тревоги заявили всего 35% респондентов — то есть вдвое меньше участников, чем сейчас.

Как бороться с тревожностью и с паническими настроениями на фоне частичной мобилизации? Как поддержать своих детей? Что можно посоветовать тем, кто отправляется сейчас в Вооруженные силы? Могут ли спасением от тревожности стать антидепрессанты и алкоголь?

Трансляция завершена.