Общество

«Беседка»: Как бороться с тревожностью — советы психолога. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 октября. Гость студии - психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин. Тема, которую с ним обсудил ведущий Артем Татаренко, - «Как бороться с тревожностью?».

Тревожные времена - тревожная статистика. По последним результатам исследования фонда «Общественное мнение», уровень тревожных настроений россиян составляет 70%. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. При этом, когда специалисты того же ФОМ проводили аналогичный опрос 18 сентября, о чувстве тревоги заявили всего 35% респондентов — то есть вдвое меньше участников, чем сейчас.

Как бороться с тревожностью и с паническими настроениями на фоне частичной мобилизации? Как поддержать своих детей? Что можно посоветовать тем, кто отправляется сейчас в Вооруженные силы? Могут ли спасением от тревожности стать антидепрессанты и алкоголь?