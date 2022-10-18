Более 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

43 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 730 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 59 пациентов, всего – 122 231. Умели из-за коронавируса в регионе 1 930 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 40749/7
- Великие Луки – 18164/0
- Бежаницкий район – 1598/1
- Великолукский район – 2843/1
- Гдовский район – 2236/9
- Дедовичский район – 3071/1
- Дновский район – 1016/1
- Красногородский район – 1123/1
- Куньинский район – 1057/2
- Локнянский район – 1202/2
- Невельский район – 5613/6
- Новоржевский район – 1340/0
- Новосокольнический район – 3296/0
- Опочецкий район – 3816/1
- Островский район – 6078/0
- Палкинский район – 1260/0
- Печорский район – 2946/6
- Плюсский район – 1957/1
- Порховский район – 4531/2
- Псковский район – 9682/2
- Пустошкинский район – 1570/0
- Пушкиногорский район – 1782/0
- Пыталовский район – 1919/0
- Себежский район – 2985/0
- Стругокрасненский район – 2105/0
- Усвятский район – 745/0.