Общество

50 тепловых пушек закупили для псковских военнослужащих в зону СВО

50 автономных дизельных тепловых пушек закупили для псковских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Мы передали нашему 234-му полку (гвардейскому десантно-штурмовому Черноморскому ордена Кутузова 3-й степени полку имени Александра Невского - ред.) 50 автономных дизельных тепловых пушек, они будут использоваться, чтобы обеспечить нашим бойцам комфортное пребывание в полевых условиях в осенне-зимний период», - рассказал Виктор Остренко.

Он отметил, что пушки в рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» закупил псковский завод «Авар». «Помимо частных лиц, на наш проект начали откликаться и предприятия. По полевым запросам от подразделений они делают приобретения. Вот и завод "Авар" сделал шаг навстречу и приобрёл пушки для бойцов. Мы уже передали их в часть, они будут отправлены в ближайшее время», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта.