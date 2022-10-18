50 тепловых пушек закупили для псковских военнослужащих в зону СВО

50 автономных дизельных тепловых пушек закупили для псковских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.
Он отметил, что пушки в рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» закупил псковский завод «Авар». «Помимо частных лиц, на наш проект начали откликаться и предприятия. По полевым запросам от подразделений они делают приобретения. Вот и завод "Авар" сделал шаг навстречу и приобрёл пушки для бойцов. Мы уже передали их в часть, они будут отправлены в ближайшее время», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта.