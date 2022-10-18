Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первые счета за электроэнергию
Мне 60, и это здорово!
бонусы для членов профсоюза
Топ клиник Пскова
новогодние корпоративы
Планы псковских либерал-демократов
Компьютерные игры: за и против
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Господин Рейтингомер
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
штраф за обман энергетиков
Электронная транспортная накладная
Защита от мошенников
огненная узбечка
 
 
 
ещё Общество 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 19.10.2022 14:210 На трудности сообщения Завокзалья с центром Пскова пожаловалась псковичка Александру Братчикову 19.10.2022 13:240 В России появится Центр биометрических технологий 19.10.2022 13:200 Лучший способ борьбы с тревогой назвал псковский психолог 19.10.2022 13:100 Назальная вакцина от COVID-19 появилась в Псковской области 19.10.2022 12:470 50 тепловых пушек закупили для псковских военнослужащих в зону СВО
 
 
 
Самое популярное 18.10.2022 07:170 Северо-Запад России первым встретил удар атлантического циклона 16.10.2022 19:407 Средняя пенсия в России может вырасти до 21 650 рублей – эксперты 17.10.2022 10:282 Две учительницы Печорской гимназии погибли в ДТП. ФОТО 19.10.2022 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 18.10.2022 13:200 Солнечное затмение смогут наблюдать жители Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На трудности сообщения Завокзалья с центром Пскова пожаловалась псковичка Александру Братчикову

19.10.2022 14:21|ПсковКомментариев: 0

С жалобой на некомфортные условия проживания в районе Завокзалья обратилась к вице-спикеру Александру Братчикову псковичка Нина Верязова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В общественной приёмной «Единой России» пенсионерка рассказала о проблемах, главная из которых – изолированное положение окраины Пскова. «Железная дорога загородила нас со всех сторон заборами. Говорят, ходите через надземный переход, но мне с больными ногами через этот мост не пройти. Попробовала летом два раза: пока поднялась по ступенькам еле-еле, пока спустилась – ровно час потратила», - пожаловалась инвалид.

По словам пенсионерки, в районе Завокзалья нет ни поликлиники, ни аптеки, ни банкомата, да и покупать продукты в местных магазинах выходит дороже, чем в торговых сетях города. В такой ситуации возможность быстро добраться до центральной части Пскова становится почти жизненной необходимостью.

«Мы вместе с городскими властями работаем над тем, чтобы по улице Рельсовой пустить автобус, - проинформировал посетительницу общественной приёмной Александр Братчиков. – Забор у вокзала – обязательное требование антитеррористической безопасности, здесь точно ничего сделать не получится».

Нина Верязова согласилась, что автобусное сообщение кардинально изменило бы ситуацию и могло бы снять остроту проблемы, но пока вопрос в стадии решения, предложила выдавать маломобильным жителям Завокзалья специальные пропуска, по которым они могли бы проходить к вокзалу напрямую через калитки в ограждении. «Знаю, в Ганзейские дни кому-то выдавали такие пропуска», - рассказала пенсионерка.

Александр Братчиков усомнился, что руководство РЖД пойдёт на такие временные меры, но пообещал сделать запрос о возможности прохождения по охраняемой территории жителей близлежащих к вокзалу улиц по документам или специальным спискам. «Не уверен, что получится, но постараюсь вам помочь, по крайней мере, приложу для этого все усилия», - пообещал вице-спикер.

В завершение Александр Братчиков ещё раз повторил, что, по его убеждению, самое правильное решение в этой ситуации – введение дополнительного автобусного маршрута, и заверил, что работа в этом направлении активно ведётся.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас сбережения/накопления?
В опросе приняло участие 139 человек
19.10.2022, 14:540 Военное положение введут на территории четырёх регионов РФ с 20 октября 19.10.2022, 14:470 Онлайн-касса в аренду от Сбербанка: как получить за 0 рублей 19.10.2022, 14:381 Артур Гайдук заявил, что не планирует участвовать в губернаторских выборах 19.10.2022, 14:360 Судимая за убийство жительница Пыталово ограбила собутыльницу
19.10.2022, 14:290 Псковичей приглашают на встречу с автором книг о семье 19.10.2022, 14:210 На трудности сообщения Завокзалья с центром Пскова пожаловалась псковичка Александру Братчикову 19.10.2022, 14:181 Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе 19.10.2022, 14:020 «Двое на одного»: Артур Гайдук о работе в региональном парламенте, волонтерстве и мобилизации. ВИДЕО
19.10.2022, 13:590 Остался день для приобретения абонемента на детские концерты в Псковской филармонии 19.10.2022, 13:520 Работы с дорожным полотном начались на улице Яна Фабрициуса в Пскове. ФОТО 19.10.2022, 13:470 Великолучанин устроился на работу в магазин, чтобы его обокрасть 19.10.2022, 13:390 Хор Турецкого пригласил псковичей на свой концерт. ВИДЕО
19.10.2022, 13:240 В России появится Центр биометрических технологий 19.10.2022, 13:230 Готовится новый конкурс на продолжение строительства Северного обхода Пскова 19.10.2022, 13:200 Лучший способ борьбы с тревогой назвал псковский психолог 19.10.2022, 13:153 Псковичка едва не провалилась в люк на улице Яна Фабрициуса
19.10.2022, 13:100 Назальная вакцина от COVID-19 появилась в Псковской области 19.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Артуром Гайдуком 19.10.2022, 12:550 Жители Псковской области в межотопительный период сократили долги за газ на 23% 19.10.2022, 12:470 50 тепловых пушек закупили для псковских военнослужащих в зону СВО
19.10.2022, 12:430 Унесенные ветром: как скобари путешествовали по Дагестану автостопом 19.10.2022, 12:330 «Беседка»: Как бороться с тревожностью — советы психолога. ВИДЕО 19.10.2022, 12:290 Скейт-парк на Запсковье пополнился элементами для занятий экстремальными видами спорта 19.10.2022, 12:270 Сбитую автомобилем енотовидную собаку привезли в псковский приют. ВИДЕО
19.10.2022, 12:230 Более 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 19.10.2022, 12:200 Псковский психолог объяснил причину нарастания чувства тревожности 19.10.2022, 12:180 Суд отказал сыну покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» в праве на могилу отца 19.10.2022, 12:130 Валентина Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование
19.10.2022, 12:100 Псковская область вошла в топ-3 самых «разговорчивых» регионов России 19.10.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о борьбе с тревожностью 19.10.2022, 11:590 Перспективы строительства псковского экотехнопарка обсудят на сессии парламента 19.10.2022, 11:560 Завершилась реконструкция участка канализации у деревень Неелово-2 и Подосье Псковского района
19.10.2022, 11:550 С рабочих столов россиян за девять лет исчезли фото и сувениры – эксперты 19.10.2022, 11:500 Интерактив: Коты остались единственными жителями деревни 19.10.2022, 11:410 Состоялись похороны главврача псковского кожвендиспансера Надежды Кирпичевой 19.10.2022, 11:400 Пустошанин уснул за рулём и опрокинул свою машину в кювет
19.10.2022, 11:380 «Двое на одного»: Артур Гайдук о работе в региональном парламенте, волонтерстве и мобилизации 19.10.2022, 11:350 Великолукская прокуратура заинтересовалась причинами затопления квартиры сироты 19.10.2022, 11:230 «Лежачих полицейских» привели в порядок на трёх улицах Пскова 19.10.2022, 11:210 BMW и Škoda не поделили дорогу в Пскове
19.10.2022, 11:190 Объем наличных у россиян превысил 15 трлн рублей 19.10.2022, 11:180 Росгвардейцы поймали великолучанина, подозреваемого в избиении 19.10.2022, 11:091 ВАЗ и Lexus столкнулись в Новосокольническом районе, погиб водитель. ФОТО 19.10.2022, 11:060 В России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»
19.10.2022, 11:040 Новый светофор установят на Северном обходе Пскова 19.10.2022, 11:010 Условия размещения мобилизованных новгородцев проверили в псковских военных частях 19.10.2022, 10:590 Названа приоритетная версия падения истребителя Су-34 в Ейске 19.10.2022, 10:560 Существующую схему движения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове продлили до 26 октября
19.10.2022, 10:520 Учителя не подлежат бронированию на период мобилизации - псковские власти 19.10.2022, 10:450 Власти не поддержали инициативу создать пешеходный переход на перекрестке улиц Герцена и Школьной в Пскове 19.10.2022, 10:360 Хромого волка с добычей в зубах встретили в Печорском районе 19.10.2022, 10:320 Как бороться с тревожностью, расскажет психолог Сергей Калинин в эфире «ПЛН FM»
19.10.2022, 10:240 Дмитрию Белюкову присвоили звание Почётного работника сферы образования РФ 19.10.2022, 10:230 Получат ли мобилизованные статус участника боевых действий, ответили эксперты 19.10.2022, 10:100 Вернуться на бывшую работу мечтают 3 из 10 псковичей 19.10.2022, 10:050 Искусственное освещение и пешеходные секции появятся у светофора на Северном обходе Пскова
19.10.2022, 09:500 Спрос на вахтовых работников в Псковской области вырос на 20% 19.10.2022, 09:410 Песков высказался о возможном создании нового федерального округа 19.10.2022, 09:350 Бесхозное строение сгорело в пыталовской деревне Скангали 19.10.2022, 09:270 В Госдуме предложили освободить от НДФЛ помогающие мобилизованным компании
19.10.2022, 09:150 В Печорском районе простились с погибшей в ДТП учительницей 19.10.2022, 09:060 Великолучанину грозит лишние свободы до пяти лет за избиение полицейского 19.10.2022, 08:460 Россиянам напомнили о штрафах за сжигание мусора на дачном участке 19.10.2022, 08:310 Псковичей предупредили о неблагоприятном явлении 19 октября
19.10.2022, 08:210 Детям-сиротам предложили выдавать сертификаты на покупку квартир в любом регионе 19.10.2022, 08:090 Пьяный великолучанин сломал нос незнакомой женщине и попал под суд 19.10.2022, 07:540 Россияне неосознанно выбрасывают 500 кг золота ежегодно 19.10.2022, 07:470 Определять величину запасов на зиму советует народный календарь 19 октября
19.10.2022, 07:170 В кинопрокат России может прийти параллельный импорт 19.10.2022, 06:580 Мощный циклон захватит Европейскую Россию 18.10.2022, 22:102 Об успехах ТОСов Псковского района рассказала Наталья Федорова 18.10.2022, 22:040 Онлайн-опрос по профилактике коррупции проводит псковское УФНС
18.10.2022, 21:580 Трудоустройство женщин станет отдельным направлением проекта «Моя карьера с Единой Россией» 18.10.2022, 21:450 Ведущие деятели культуры проведут творческие мастерские в Пскове 18.10.2022, 21:360 В Херсоне приняли решение переместить часть жителей на левый берег Днепра 18.10.2022, 21:243 Псковские курсанты провели игру «Поймай преступника» в центре помощи детям
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru